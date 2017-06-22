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Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

22 Июня 2017 - 12:03
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Задавайте свои вопросы в комментариях

В пятницу, 23 июня, в 9.30, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим, насколько готова область к всероссийскому переходу на электронные больничные листы.

На площадках каких лечебных учреждений в регионе будет реализована инициатива? Смогут ли жители оформлять больничные в бумажном варианте (по старинке)? Не прибавит ли это труда медикам?

На эти и многие другие вопросы ответят представители Фонда социального страхования, руководство областного комитета по здравоохранению и сами медики.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
22 Июня 2017 - 12:33
Все ли работодатели смогут работать с электронными больничными?
Анонимный
22 Июня 2017 - 12:38
Постоянное введения электронных документов не отменяя бумажнве отнимает много времени у врачей, что не может не сказыватьсч на пациентах. Зачем вводить электронные больничные? когда будут реальные шаги для уменьшения нагрузки с мед. персонала по заполнению документации????
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