22 Июня 2017
|Псков
|+16 .. +18 °C
|Великие Луки
|+15 .. +17 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
22 Июня 2017 - 12:03Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Задавайте свои вопросы в комментариях
В пятницу, 23 июня, в 9.30, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим, насколько готова область к всероссийскому переходу на электронные больничные листы.
На площадках каких лечебных учреждений в регионе будет реализована инициатива? Смогут ли жители оформлять больничные в бумажном варианте (по старинке)? Не прибавит ли это труда медикам?
На эти и многие другие вопросы ответят представители Фонда социального страхования, руководство областного комитета по здравоохранению и сами медики.
Свои вопросы можно задать1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 2
Комментарии
Анонимный
22 Июня 2017 - 12:33
Все ли работодатели смогут работать с электронными больничными?
Анонимный
22 Июня 2017 - 12:38
Постоянное введения электронных документов не отменяя бумажнве отнимает много времени у врачей, что не может не сказыватьсч на пациентах. Зачем вводить электронные больничные? когда будут реальные шаги для уменьшения нагрузки с мед. персонала по заполнению документации????
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
22 Июня 2017
- Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»12:03
- Участникам «Тура по новостройкам» посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых20.06, 16:56
- Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»20.06, 14:32
- Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня20.06, 11:20
- День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове20.06, 11:17
- В Изборске вновь включат машину времени20.06, 10:50
- Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»20.06, 10:27
- Псковичи осваивают Голландию20.06, 09:59
- Блокбастеры вернулись в Опочку20.06, 09:33
- Купить «Счастливый билет» псковичи могут в кассе драмтеатра19.06, 12:37
- Следователи изучают компьютер 14-летней девочки, выпавшей из окна19.06, 11:12
- В Великих Луках поймали пьяных водителей18.06, 12:45
- Полицейские проведут акцию «Завтра была война»18.06, 12:40
- ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение18.06, 08:55
- Вчера вечером в Пскове загорелась баня18.06, 08:45
- В Изборске пройдет юбилейный «Исаборг»17.06, 10:37
- Пропавшую в Печорском районе девочку вернули родителям17.06, 10:10
- Юнармейцы из Псковской области и Карелии обмениваются опытом патриотического воспитания17.06, 09:45
- Полиция по «горячим следам» отыскала угнанный «ВАЗ-2104»17.06, 09:08
- Акцию «Счастливый билет» объявили в псковском драмтеатре16.06, 11:19
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- «На Запсковье живем как на выселках»
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- Контроль.Псков
- Спасибо Цецерскому
Фото
Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателяВесь фото архив
Видео
Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Весь видео архив