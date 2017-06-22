Электронные больничные обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

Задавайте свои вопросы в комментариях

В пятницу, 23 июня, в 9.30, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим, насколько готова область к всероссийскому переходу на электронные больничные листы.



На площадках каких лечебных учреждений в регионе будет реализована инициатива? Смогут ли жители оформлять больничные в бумажном варианте (по старинке)? Не прибавит ли это труда медикам?



На эти и многие другие вопросы ответят представители Фонда социального страхования, руководство областного комитета по здравоохранению и сами медики.



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