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Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»
20 Июня 2017 - 14:32Главная → Хроника дня
Победитель предварительного голосования «Единой России» на должность главы Дедовичского района Геннадий Афанасьев направил в адрес губернатора Псковской области Андрея Турчака обращение по поводу вырубки парка в деревне Вязье, сообщает Псковское агентство информации.
«В деревне Вязье Дедовичского района в настоящее время проводится вырубка деревьев в лесопарковой зоне, которая является традиционным местом отдыха жителей деревни. При этом получить ответы в администрации волости и лесничестве, на каком основании производится вырубка, жителям не удается. Убедительно прошу вас дать поручение провести проверку по данному факту», - говорится в обращении Афанасьева в адрес главы региона.
Ранее жители Вязье обратились в полицию и прокуратуру в связи с вырубкой деревенского парка. Свое обращение они разместили также и в социальных сетях. Под письмом подписались более 30 жителей деревни.
«Просим остановить беспредельные действия по уничтожению старинного памятника природы, парка, находящегося в нашей деревне, - говорится в заявлении. - Под предлогом вырубки сухостоя и очистки парка вырубают вековые сосны, уничтожены поляны с ягодой земляники. Парк является единственным местом для отдыха жителей деревни, в этом лесу отдыхало не одно поколение».
«На неоднократные телефонные звонки в администрацию волости и лесничество никакой реакции не последовало, - пишут жители деревни. - В четверг 15.06.2017 года представители деревни лично обращались в лесхоз, руководства на месте не оказалось. Проблема была озвучена, однако в понедельник 19.06.2017 года работы возобновились, хотя был обещан выезд прокуратуры и представителей лесхоза. Сегодня терпению и возмущению настал предел, жители нашей деревни собрались и встали на защиту старинного парка».
Жители Вязье просят «остановить безобразие» и выяснить «законны ли действия людей причастных к уничтожению местной достопримечательности».
«В деревне Вязье Дедовичского района в настоящее время проводится вырубка деревьев в лесопарковой зоне, которая является традиционным местом отдыха жителей деревни. При этом получить ответы в администрации волости и лесничестве, на каком основании производится вырубка, жителям не удается. Убедительно прошу вас дать поручение провести проверку по данному факту», - говорится в обращении Афанасьева в адрес главы региона.
Ранее жители Вязье обратились в полицию и прокуратуру в связи с вырубкой деревенского парка. Свое обращение они разместили также и в социальных сетях. Под письмом подписались более 30 жителей деревни.
«Просим остановить беспредельные действия по уничтожению старинного памятника природы, парка, находящегося в нашей деревне, - говорится в заявлении. - Под предлогом вырубки сухостоя и очистки парка вырубают вековые сосны, уничтожены поляны с ягодой земляники. Парк является единственным местом для отдыха жителей деревни, в этом лесу отдыхало не одно поколение».
«На неоднократные телефонные звонки в администрацию волости и лесничество никакой реакции не последовало, - пишут жители деревни. - В четверг 15.06.2017 года представители деревни лично обращались в лесхоз, руководства на месте не оказалось. Проблема была озвучена, однако в понедельник 19.06.2017 года работы возобновились, хотя был обещан выезд прокуратуры и представителей лесхоза. Сегодня терпению и возмущению настал предел, жители нашей деревни собрались и встали на защиту старинного парка».
Жители Вязье просят «остановить безобразие» и выяснить «законны ли действия людей причастных к уничтожению местной достопримечательности».
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