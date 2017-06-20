20 Июня 2017
Псков
+8 .. +10 °C
Великие Луки
+15 .. +17 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня

20 Июня 2017 - 11:20
Главная → Хроника дня

21 июня в Псковском академическом театре драмы состоится первый премьерный показ спектакля «Усвятские шлемоносцы». Этот театральный проект стал самым масштабным в 111-м театральном сезоне.

«Усвятские шлемоносцы» - это откровенная повесть Евгения Носова о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом. Действие спектакля разворачивается в русской деревне в первые дни Великой Отечественной войны. Герои проживают тяжелое прощание с родными, которое начинает пробуждать национальное самосознание. Одна только мысль об уходе на войну вскрывает генетическую память, которая сплачивают нацию, без которой нет народа. 

События в новой работе главного режиссера театра Александра Кладько происходят в первые дни войны, и именно поэтому премьера состоится 21 и 22 июня. 

«Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после», - режиссер Александр Кладько о новой работе. 

Также отметим, что работа «Усвятские шлемоносцы» станет последней премьерой, которая состоится в рамках этого сезона. 

Билеты еще есть в продаже. Их можно прибрести в кассе театра на улице Пушкина,13 или на сайте.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 14 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50