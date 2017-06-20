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Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня
21 июня в Псковском академическом театре драмы состоится первый премьерный показ спектакля «Усвятские шлемоносцы». Этот театральный проект стал самым масштабным в 111-м театральном сезоне.
«Усвятские шлемоносцы» - это откровенная повесть Евгения Носова о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом. Действие спектакля разворачивается в русской деревне в первые дни Великой Отечественной войны. Герои проживают тяжелое прощание с родными, которое начинает пробуждать национальное самосознание. Одна только мысль об уходе на войну вскрывает генетическую память, которая сплачивают нацию, без которой нет народа.
События в новой работе главного режиссера театра Александра Кладько происходят в первые дни войны, и именно поэтому премьера состоится 21 и 22 июня.
«Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после», - режиссер Александр Кладько о новой работе.
Также отметим, что работа «Усвятские шлемоносцы» станет последней премьерой, которая состоится в рамках этого сезона.
Билеты еще есть в продаже. Их можно прибрести в кассе театра на улице Пушкина,13 или на сайте.
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