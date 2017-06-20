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День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове
20 Июня 2017 - 11:17Главная → Хроника дня
День скорби, который отмечается ежегодно 22 июня, в Пскове будет отмечен чередой памятных акций и мероприятий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Так, в 12.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата и в Аллее героев состоится традиционный торжественно-траурный ритуал возложения Гирлянды воинской славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этот же день в 13.30 на площади Ленина у Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
21 июня в 21.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата планируется проведение Всероссийской акции «Свеча памяти». Псковичи будут участвовать в этой церемонии уже 6-й год подряд.
В торжественно-траурных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», официальные лица, жители города Пскова.
Обратите внимание, что в этот день несколько городских автобусов изменят схему движения. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Так, в 12.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата и в Аллее героев состоится традиционный торжественно-траурный ритуал возложения Гирлянды воинской славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
В этот же день в 13.30 на площади Ленина у Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
21 июня в 21.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата планируется проведение Всероссийской акции «Свеча памяти». Псковичи будут участвовать в этой церемонии уже 6-й год подряд.
В торжественно-траурных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», официальные лица, жители города Пскова.
Справка22 июня во всей России День памяти и скорби. Он установлен Указом президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этот день, на рассвете, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 км от государственной границы. Кроме фашистской Германии против СССР выступили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния.
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