День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове

Обратите внимание, что в этот день несколько городских автобусов изменят схему движения. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ .

Справка

День скорби, который отмечается ежегодно 22 июня, в Пскове будет отмечен чередой памятных акций и мероприятий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.Так, в 12.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата и в Аллее героев состоится традиционный торжественно-траурный ритуал возложения Гирлянды воинской славы. Здесь же будет совершена заупокойная лития в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.В этот же день в 13.30 на площади Ленина у Памятного знака первым жертвам фашистской оккупации в Пскове пройдет митинг, посвященный Дню памяти и скорби.21 июня в 21.00 на площади Победы у Могилы неизвестного солдата планируется проведение Всероссийской акции «Свеча памяти». Псковичи будут участвовать в этой церемонии уже 6-й год подряд.В торжественно-траурных мероприятиях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», официальные лица, жители города Пскова.22 июня во всей России День памяти и скорби. Он установлен Указом президента РФ от 8 июня 1996 года и отмечается в день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этот день, на рассвете, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 км от государственной границы. Кроме фашистской Германии против СССР выступили Италия, Венгрия, Финляндия и Румыния.