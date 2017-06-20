В Изборске вновь включат машину времени

В крепости и под ее стенами c 30 июня по 2 июля в десятый, юбилейный раз пройдет Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и ее соседей «Исаборг».



Зрители фестиваля должны будут отказаться от мобильных телефонов, фотоаппаратов и других современных электронных гаджетов. Передавать сообщения можно будет с помощью костров и дымов, а запечатлевать происходящее – углем на холсте.



Шутка, конечно. Но по своей аутентичности и приближенности к настоящему средневековью «Исаборг», пожалуй, не знает себе равных среди подобных фестивалей. Четвертый год он становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку.



Ожидается, что через две недели в Изборск съедутся 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).



Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.



В общем, отмотаем века назад.