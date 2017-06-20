20 Июня 2017
|Псков
|+8 .. +10 °C
|Великие Луки
|+15 .. +17 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
В Изборске вновь включат машину времени
20 Июня 2017 - 10:50Главная → Хроника дня
В крепости и под ее стенами c 30 июня по 2 июля в десятый, юбилейный раз пройдет Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и ее соседей «Исаборг».
Зрители фестиваля должны будут отказаться от мобильных телефонов, фотоаппаратов и других современных электронных гаджетов. Передавать сообщения можно будет с помощью костров и дымов, а запечатлевать происходящее – углем на холсте.
Шутка, конечно. Но по своей аутентичности и приближенности к настоящему средневековью «Исаборг», пожалуй, не знает себе равных среди подобных фестивалей. Четвертый год он становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку.
Ожидается, что через две недели в Изборск съедутся 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).
Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.
В общем, отмотаем века назад.
Зрители фестиваля должны будут отказаться от мобильных телефонов, фотоаппаратов и других современных электронных гаджетов. Передавать сообщения можно будет с помощью костров и дымов, а запечатлевать происходящее – углем на холсте.
Шутка, конечно. Но по своей аутентичности и приближенности к настоящему средневековью «Исаборг», пожалуй, не знает себе равных среди подобных фестивалей. Четвертый год он становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку.
Ожидается, что через две недели в Изборск съедутся 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска (Белоруссия), Таллина (Эстония).
Организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков) при поддержке администрации области и Российского военно-исторического общества.
В общем, отмотаем века назад.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
20 Июня 2017
- Участникам «Тура по новостройкам» посчитали ипотеку от Сбербанка по ставке 8% годовых16:56
- Геннадий Афанасьев поможет жителям Вязье «остановить безобразие»14:32
- Премьера «Усвятских шлемоносцев» состоится 21 июня11:20
- День памяти и скорби: программа мероприятий в Пскове11:17
- В Изборске вновь включат машину времени10:50
- Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»10:27
- Псковичи осваивают Голландию09:59
- Блокбастеры вернулись в Опочку09:33
- Купить «Счастливый билет» псковичи могут в кассе драмтеатра19.06, 12:37
- Следователи изучают компьютер 14-летней девочки, выпавшей из окна19.06, 11:12
- В Великих Луках поймали пьяных водителей18.06, 12:45
- Полицейские проведут акцию «Завтра была война»18.06, 12:40
- ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение18.06, 08:55
- Вчера вечером в Пскове загорелась баня18.06, 08:45
- В Изборске пройдет юбилейный «Исаборг»17.06, 10:37
- Пропавшую в Печорском районе девочку вернули родителям17.06, 10:10
- Юнармейцы из Псковской области и Карелии обмениваются опытом патриотического воспитания17.06, 09:45
- Полиция по «горячим следам» отыскала угнанный «ВАЗ-2104»17.06, 09:08
- Акцию «Счастливый билет» объявили в псковском драмтеатре16.06, 11:19
- Лицензию на «лечебное дело» получил псковский госуниверситет15.06, 11:24
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- «На Запсковье живем как на выселках»
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Контроль.Псков
- Псковские шахматисты борются за ветхий дом, который они собираются сносить
- Модная революция. Перезагрузка: Молодая и эффектная
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Мама в декрете создала бизнес на наличниках и иконах
Фото
Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателяВесь фото архив
Видео
Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Весь видео архив