20 Июня 2017
Псков
+8 .. +10 °C
Великие Луки
+15 .. +17 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»

20 Июня 2017 - 10:27
Главная → Хроника дня
В Псковской области побывали депутаты Законодательного Собрания Вологодской области. Они посетили два псковских сельхозпредприятия – «ПсковАгроИнвест» и агрофирму «Победа». Что и как коллегам показывали  председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, руководитель «Псков­АгроИнвеста» Александр Братчиков, член комитета, директор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Андрей Козлов и Петр Алексеенко. 

Осмотр агрохозяйств начался с посещения свиноводческого комплекса в деревне Соловьи. «ПсковАгроИнвест» осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Александр Братчиков показал коллегам современную автоматизированную зерносушилку, а также недавно построенный элеватор для хранения зерна мощностью 8 тысяч тонн. Затем вологодские депутаты осмотрели помещения для выращивания и откорма свиней.

По просьбе гостей Александр Братчиков показал посевные площади, где выращиваются кормовые сельскохозяйственные культуры. В этом году, как рассказал гендиректор «ПсковАгроИнвеста», хозяйство впервые посеяло новый сорт ржи, обладающий повышенным содержанием белка.

– То, что я увидел здесь в отношении зерновых, меня просто поразило, – сказал председатель постоянного комитета Вологодского Заксобрания по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. – Никогда не думал, что в Псковской области могут быть такие прекрасные результаты: на таких полях рекламу можно снимать.

Экскурсию по территории  животноводческого комплекса агрофирмы «Победа» провел руководитель хозяйства Виктор Гречин. Депутаты-аграрии осмотрели коровник на 500 голов, доильно-молочный блок и родильное отделение.   

– В этом хозяйстве идут по правильному пути: развивают поголовье, увеличивают надои, улучшают содержание животных, – оценил деятельность коллег председатель вологодской агрофирмы «Красная Звезда» Николай Логинов.

Подводя итоги рабочего визита депутатов Законодательного Собрания Вологодской области в Псков, Александр Братчиков отметил, что «разговор состоялся на одном языке».
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Хрустальные корабли вручили победителям парусной регатыМирре Горской исполнилось 90 летСурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателя
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 14 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50