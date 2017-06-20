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Аграрии из Вологды: «Да у вас рекламу снимать надо!»
20 Июня 2017 - 10:27Главная → Хроника дня
В Псковской области побывали депутаты Законодательного Собрания Вологодской области. Они посетили два псковских сельхозпредприятия – «ПсковАгроИнвест» и агрофирму «Победа». Что и как коллегам показывали председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, руководитель «ПсковАгроИнвеста» Александр Братчиков, член комитета, директор агрофирмы «Победа» Виктор Гречин, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Андрей Козлов и Петр Алексеенко.
Осмотр агрохозяйств начался с посещения свиноводческого комплекса в деревне Соловьи. «ПсковАгроИнвест» осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Александр Братчиков показал коллегам современную автоматизированную зерносушилку, а также недавно построенный элеватор для хранения зерна мощностью 8 тысяч тонн. Затем вологодские депутаты осмотрели помещения для выращивания и откорма свиней.
По просьбе гостей Александр Братчиков показал посевные площади, где выращиваются кормовые сельскохозяйственные культуры. В этом году, как рассказал гендиректор «ПсковАгроИнвеста», хозяйство впервые посеяло новый сорт ржи, обладающий повышенным содержанием белка.
– То, что я увидел здесь в отношении зерновых, меня просто поразило, – сказал председатель постоянного комитета Вологодского Заксобрания по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. – Никогда не думал, что в Псковской области могут быть такие прекрасные результаты: на таких полях рекламу можно снимать.
Экскурсию по территории животноводческого комплекса агрофирмы «Победа» провел руководитель хозяйства Виктор Гречин. Депутаты-аграрии осмотрели коровник на 500 голов, доильно-молочный блок и родильное отделение.
– В этом хозяйстве идут по правильному пути: развивают поголовье, увеличивают надои, улучшают содержание животных, – оценил деятельность коллег председатель вологодской агрофирмы «Красная Звезда» Николай Логинов.
Подводя итоги рабочего визита депутатов Законодательного Собрания Вологодской области в Псков, Александр Братчиков отметил, что «разговор состоялся на одном языке».
Осмотр агрохозяйств начался с посещения свиноводческого комплекса в деревне Соловьи. «ПсковАгроИнвест» осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Александр Братчиков показал коллегам современную автоматизированную зерносушилку, а также недавно построенный элеватор для хранения зерна мощностью 8 тысяч тонн. Затем вологодские депутаты осмотрели помещения для выращивания и откорма свиней.
По просьбе гостей Александр Братчиков показал посевные площади, где выращиваются кормовые сельскохозяйственные культуры. В этом году, как рассказал гендиректор «ПсковАгроИнвеста», хозяйство впервые посеяло новый сорт ржи, обладающий повышенным содержанием белка.
– То, что я увидел здесь в отношении зерновых, меня просто поразило, – сказал председатель постоянного комитета Вологодского Заксобрания по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. – Никогда не думал, что в Псковской области могут быть такие прекрасные результаты: на таких полях рекламу можно снимать.
Экскурсию по территории животноводческого комплекса агрофирмы «Победа» провел руководитель хозяйства Виктор Гречин. Депутаты-аграрии осмотрели коровник на 500 голов, доильно-молочный блок и родильное отделение.
– В этом хозяйстве идут по правильному пути: развивают поголовье, увеличивают надои, улучшают содержание животных, – оценил деятельность коллег председатель вологодской агрофирмы «Красная Звезда» Николай Логинов.
Подводя итоги рабочего визита депутатов Законодательного Собрания Вологодской области в Псков, Александр Братчиков отметил, что «разговор состоялся на одном языке».
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