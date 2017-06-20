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Псковичи осваивают Голландию
20 Июня 2017 - 09:59Главная → Хроника дня
Всего несколько дней назад в голландском городе Кампен завершились Международные Ганзейские дни. Участие в них приняла и псковская делегация – от чиновников до журналистов. Но самым главным украшением Ганзы в Кампене стало выступление нашего ансамбля «Сказ».
На Ганзейском рынке в Кампене псковичи угощали всех желающих блинами, псковскими пряниками и баранками.
Но, помимо веселья, Ганзейские дни в Кампене – это еще и обширная деловая повестка дня. На собрании делегатов городов Ганзейского союза выступил глава Пскова Иван Цецерский. Он рассказал о том, как к Ганзе–2019 готовится Псков.
Кроме того, глава города участвовал в дискуссии на тему организации велодвижения в городах мира в рамках форума Velocity–2017. Всего в форуме приняло участие более 1 500 представителей из 80 стран. Это внушает некоторый оптимизм по поводу появления в Пскове развитой велоинфраструктуры.
– Velocity – это уникальная возможность обменяться опытом, – отметил Цецерский. – Для пропаганды велодвижения в 2018 году мы запланировали со многими городами Германии велопробег от Ростока (Германия) до Пскова. При подготовке к Ганзе–2019 в Пскове мы работаем над созданием велосипедной инфраструктуры в городе, учитываем ее в проектах.
О том, как псковичи побывали в Голландии, подробно читайте в следующем номере нашей газеты.
На Ганзейском рынке в Кампене псковичи угощали всех желающих блинами, псковскими пряниками и баранками.
Но, помимо веселья, Ганзейские дни в Кампене – это еще и обширная деловая повестка дня. На собрании делегатов городов Ганзейского союза выступил глава Пскова Иван Цецерский. Он рассказал о том, как к Ганзе–2019 готовится Псков.
Кроме того, глава города участвовал в дискуссии на тему организации велодвижения в городах мира в рамках форума Velocity–2017. Всего в форуме приняло участие более 1 500 представителей из 80 стран. Это внушает некоторый оптимизм по поводу появления в Пскове развитой велоинфраструктуры.
– Velocity – это уникальная возможность обменяться опытом, – отметил Цецерский. – Для пропаганды велодвижения в 2018 году мы запланировали со многими городами Германии велопробег от Ростока (Германия) до Пскова. При подготовке к Ганзе–2019 в Пскове мы работаем над созданием велосипедной инфраструктуры в городе, учитываем ее в проектах.
О том, как псковичи побывали в Голландии, подробно читайте в следующем номере нашей газеты.
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Хроника дня
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