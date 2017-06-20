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Блокбастеры вернулись в Опочку

20 Июня 2017 - 09:33
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На минувшей неделе в Опочецком доме культуры открыл свои двери для жителей района новый кинотеатр. Новый кинотеатр появился в Опочке благодаря участию в федеральной программе Минкульта РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. На средства гранта в размере порядка 5 млн рублей была закуплена профессиональная киноаппаратура, которая обеспечит высокое качество звука и картинки в форматах 2D и 3D.

Также были куплены новые комфортабельные кресла. Всего в зрительном зале 280 мест. Кроме того, на средства районного бюджета была произведена замена пола в кинозале и отремонтировано крыльцо Дома культуры.

Планируется, что в день будет проходить 5–7 сеансов.

Добавим, в этом году исполняется 55 лет, как в район пришло большое кино: в 1962 году здесь открылся кинотеатр «Маяк», который не работает уже 9 лет.
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