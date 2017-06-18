В Великих Луках поймали пьяных водителей.

Они сели за руль в алкогольном опьянении повторно.

Дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, который ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Так, на улице Островской полицейские остановили автомобиль «Volkswagen Caravella». Выяснилось, что транспортным средством управлял 31-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Новослободской был задержан водитель автомашины «ВАЗ 2108», который также управлял транспортным средством в состоянии опьянения. По всем выявленным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности