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Полицейские проведут акцию "Завтра была война"

18 Июня 2017 - 12:40
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Она посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Псковская полиция примет участие в общероссийской социальной акции «Завтра была война», проводимой Министерством внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В Пскове 21 июня в 22 часа стражи порядка, ветераны и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области соберутся на площади Победы у мемориала на могиле Неизвестного солда­та, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции зажгут свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед. К могиле Неизвестного солдата погибшего смертью храбрых в июле 1941 года на правом берегу реки Великой у деревни Писковичи, полицейские возложат цветы. Завершится акция минутой молчания

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