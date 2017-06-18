ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что лишение специального права, в том числе права управления транспортными средствами, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом, напоминает пресс-служба УМВД по Псковской области.
К одному из самых грубых видов нарушений в области дорожного движения относится управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Исполнение постановления о лишении права управления транспортными средствами осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения водительского удостоверения
Течение (начало) срока лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в случаях выполнения лицом, привлеченным к административной ответственности, положений части 1.1 статьи 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ними лицо, лишенное права управления транспортными средствами, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания должно сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции, исполняющее данное постановление.
В случае уклонения лица, лишенного права управления, от сдачи водительского удостоверения - срок лишения прерывается. Поэтому, не сдав водительское удостоверение в случае назначения административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, гражданин, привлеченный к ответственности, сам себе продлевает срок наказания.
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