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ГИБДД: лишили прав, сдайте удостоверение

18 Июня 2017 - 08:55
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Госавтоинспекция Псковской области напоминает о действиях граждан, лишенных права управления транспортными средствами, по сдаче водительских удостоверений, а также последствиях, наступающих в случае уклонения.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что лишение специального права, в том числе права управления транспортными средствами, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом, напоминает пресс-служба УМВД по Псковской области.

К одному из самых грубых видов нарушений в области дорожного движения относится  управление транспортным средством в состоянии опьянения.  

Исполнение постановления о лишении права управления транспортными средствами осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения водительского удостоверения

Течение (начало) срока лишения права  управления транспортными средствами начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в случаях выполнения лицом, привлеченным к административной ответственности, положений части 1.1 статьи 32.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   

В соответствии с ними лицо, лишенное права управления транспортными средствами, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания должно сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции, исполняющее данное постановление.

В случае уклонения лица, лишенного права управления, от сдачи водительского удостоверения -  срок лишения  прерывается.   Поэтому, не сдав водительское удостоверение в случае назначения административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, гражданин, привлеченный к ответственности, сам себе продлевает срок наказания.

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