Вчера вечером в Пскове загорелась баня

Информация о пострадавших уточняется.

В 19:34 17 июня 2017 года поступило сообщение о возгорании в частной бане по адресу: Псков, ул. Родниковая, сообщает пресс-служба МЧС по Псковской области. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.