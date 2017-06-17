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В Изборске пройдет юбилейный «Исаборг»

17 Июня 2017 - 10:37
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По 2 июля на территории Музея-заповедника «Изборск» проводится X Фестиваль  раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг». В юбилейном фестивале примут участие 120 реконструкторов, представляющих клубы Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Соснового Бора, Жуковского, Минска, Таллина.

В субботу, 1-го июля, с 11.00 на Труворовом городище начнется обширная программа для зрителей и гостей фестиваля. Важным событием открытого дня фестиваля вновь станут интерактивные ремесленные и промысловые мастерские. Зрители смогут не только наблюдать за воссозданием средневековых технологических процессов, но и принять в них активное участие.

В программе - лепка керамических изделий, обработка кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, вязка и плетение, кузнечное дело, покраска тканей, льноводство и скотоводство, обучение премудростям рыбалки. Гостям фестиваля будет предоставлена возможность попробовать разжигать костер различными способами (кресалом, «луком», трением), поиграть в исторические настольные азартные игры.

С 11 часов на плато над Городищенским озером начнется работа торговых точек  и детских аттракционов: «Детские боевые забавы», «Стрелковая забава», «Копья и сулицы».

К 14 часам главное действие перенесется на плато над Городищенским озером, где состоятся парад-представление участников фестиваля и «Битва дружин» (показательное сражение). Генеральная идея военной программы юбилейного фестиваля - проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.

Как и в прошлом году, на фестивале выступит музыкальный коллектив «Трикветрум».

Завершится открытый день фестиваля, 1 июля, в 17.00.

Вход на фестивальные площадки свободный.

Отметим, организаторами фестиваля выступают музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (г. Псков) при поддержке Администрации Псковской области и Российского военно-исторического общества. Фестиваль «Исаборг» четвёртый год становится победителем смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической направленности, проводимый Российским военно-историческим обществом, и получает грантовую поддержку на реализацию основных мероприятий программы.

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