Пропавшую в Печорском районе девочку вернули родителям

14 июня 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней девочки в дер.Малы Печорского района. На место происшествия для розыска пропавшего ребенка и установления всех обстоятельств ее исчезновения незамедлительно прибыли следователи Псковского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, а также полицейские.

Одновременно с работой на месте происшествия были организованы поисковые мероприятия ребенка. Уже через несколько часов после ухода из дома девочка была обнаружена водителем территориального следственного отдела Следственного комитета в лесу и возвращена родителям.

В настоящее время данных о совершении каких-либо противоправных действий в отношении ребенка нет. По предварительным данным, девочка пыталась доказать себе и родителям, что она уже взрослая, устроив однодневную прогулку по окрестностям с небольшим запасом теплой одежды и продовольствия.