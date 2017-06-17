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Пропавшую в Печорском районе девочку вернули родителям

17 Июня 2017 - 10:10
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14 июня 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней девочки в дер.Малы Печорского района. На место происшествия для розыска пропавшего ребенка и установления всех обстоятельств ее исчезновения незамедлительно прибыли следователи Псковского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, а также полицейские.

Одновременно с работой на месте происшествия были организованы поисковые мероприятия ребенка. Уже через несколько часов после ухода из дома девочка была обнаружена водителем территориального следственного отдела Следственного комитета в лесу и возвращена родителям.

В настоящее время данных о совершении каких-либо противоправных действий в отношении ребенка нет. По предварительным данным, девочка пыталась доказать себе и родителям, что она уже взрослая, устроив однодневную прогулку по окрестностям с небольшим запасом теплой одежды и продовольствия.

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