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Юнармейцы из Псковской области и Карелии обмениваются опытом патриотического воспитания
Юные армейцы из Республики Карелии под руководством начальника регионального штаба Всероссийского
Команда из Карелии принимает участие в
Более 70 детей живут в этом году в палаточном лагере на побережье реки Великой. Юные патриоты проходят военную подготовку в полевых условиях. В программе — стрельба, военизированный кросс, военный биатлон, метание гранат, эстафета на лодках, лазертаг и
В рамках слета состоялась церемония посвящения в юные армейцы. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству приняли 11 подростков.
Напомним, слет «Внуки Маргелова» проводится в Псковской области с 2008 года в память об основателе ВДВ Василии Маргелове при поддержке администрации Псковской области.
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