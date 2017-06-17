Полиция по «горячим следам» отыскала угнанный «ВАЗ-2104»

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову обратился гражданин, который сообщил, что от дома по улице Красноармейской двое неизвестных молодых людей пытались угнать его автомобиль «ВАЗ-2104». Однако, совершив дорожно-транспортное происшествие возле дома, злоумышленники скрылись. Потерпевший запомнил приметы молодых людей и сообщил их стражам порядка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На розыск были ориентированы все наряды полиции.

В ходе отработки прилегающей местности подозреваемые были обнаружены и задержаны экипажем патрульно-постовой службы и ГИБДД. Ими оказались двое 19-летних ранее судимых горожан. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.