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Полиция по «горячим следам» отыскала угнанный «ВАЗ-2104»

17 Июня 2017 - 09:08
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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову обратился гражданин, который сообщил, что от дома по улице Красноармейской двое неизвестных молодых людей пытались угнать его автомобиль «ВАЗ-2104». Однако, совершив дорожно-транспортное происшествие возле дома, злоумышленники скрылись. Потерпевший запомнил приметы молодых людей и сообщил их стражам порядка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На розыск были ориентированы все наряды полиции.

В ходе отработки прилегающей местности подозреваемые были обнаружены и задержаны экипажем патрульно-постовой службы и ГИБДД. Ими оказались двое 19-летних ранее судимых горожан. Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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