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Акцию «Счастливый билет» объявили в псковском драмтеатре
Псковский академический театр драмы объявляет а
При покупке билета на премьеру спектакля «Усвятские шлемоносцы» в период с 16 по 20 июня зрители получают возможность посетить спектакль нового сезона бесплатно!
Билеты на премьерные показы (21 и 22 июня) спектакля «Усвятские шлемоносцы» автоматически становятся «счастливыми».
«Счастливый билет» дает возможность бесплатно посетить один из спектаклей Большой сцены в новом 112-м театральном сезоне. Для того, чтобы бесплатно попасть на спектакль, нужно будет предъявить «Счастливый билет» на входе перед началом показа.
*«Счастливый билет» можно приобрести только в кассе театра на улице Пушкина, 13. Принять участие в акции можно один раз. Предложение не распространяется на другие премьерные показы, антрепризные спектакли и гастроли, а также на спектакли фестивалей; не распространяется на билеты, приобретенные по льготе и со скидкой.
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