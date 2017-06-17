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Акцию «Счастливый билет» объявили в псковском драмтеатре

16 Июня 2017 - 11:19
Главная → Хроника дня

Псковский академический театр драмы объявляет а

При покупке билета на премьеру спектакля «Усвятские шлемоносцы» в период с 16 по 20 июня зрители получают возможность посетить спектакль нового сезона бесплатно!

Билеты на премьерные показы (21 и 22 июня) спектакля «Усвятские шлемоносцы» автоматически становятся «счастливыми».

«Счастливый билет» дает возможность бесплатно посетить один из спектаклей Большой сцены в новом 112-м театральном сезоне. Для того, чтобы бесплатно попасть на спектакль, нужно будет предъявить «Счастливый билет» на входе перед началом показа.

*«Счастливый билет» можно приобрести только в кассе театра на улице Пушкина, 13. Принять участие в акции можно один раз. Предложение не распространяется на другие премьерные показы, антрепризные спектакли и гастроли, а также на спектакли фестивалей; не распространяется на билеты, приобретенные по льготе и со скидкой.

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