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Лицензию на «лечебное дело» получил псковский госуниверситет

15 Июня 2017 - 11:24
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Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело». Соответствующий документ опубликован на сайте Рособрнадзора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Возможность получить высшее медицинское образование на факультете «лечебное дело» появится у студентов ПсковГУ со следующего учебного года 2018–2019 годов. Ожидается, что на факультете будет открыто порядка 30 бюджетных мест. Кроме того, вуз планирует предоставить и коммерческие места.

Сейчас для будущего факультета готовится материально-техническая база, идет укрепление лабораторий для дисциплин фундаментальной и клинической медицины. Кроме того, развивается кафедра постдипломного образования врачей в Псковской областной клинической больнице. Также идет дооснащение Центра симуляционных образовательных медицинских технологий. На эти цели Министерство образования и науки РФ выделило университету 30 млн рублей.

Преподавательский состав медицинского факультета растет по мере появления новых дисциплин. Для преподавания базовых дисциплин первых лет обучения преподавательский состав уже готов. Помимо этого к учебному процессу будут привлекать специалистов из медицинских вузов-партнеров, в частности, из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

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