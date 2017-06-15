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Медиатур по Псковской области завершается сегодня
15 Июня 2017 - 11:19Главная → Хроника дня
С 12 по 15 июня путешественники блог-сообщества «Travel.Russia» участвуют в медиатуре по Псковской области.
В рамках тура блогеры посетили главные объекты культурно-исторического наследия Псковской области, среди которых Музей-заповедник «Михайловское», Музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, дом-музей Довлатова в Пушкинских горах. А также приняли участие в 22-ой международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.
Сегодня, в день окончания медиатура, путешественники посетят достопримечательности города Пскова – Псковский Кремль, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Поганкини палаты и Кузнечный двор.
В завершение тура по Псковской земле блогеры опубликуют свои заметки-отзывы на сайте: www.travel-russia.livejournal.com и в социальных сетях.
Следите за отзывами в блогах участников:
• http://lenorlux.livejournal.com
• http://annastorm.livejournal.com
• http://olgabobkovafoto.livejournal.com
• http://podmoskva.livejournal.com
• http://zhzhitel.livejournal.com
• http://gal-an.livejournal.com
В рамках тура блогеры посетили главные объекты культурно-исторического наследия Псковской области, среди которых Музей-заповедник «Михайловское», Музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, дом-музей Довлатова в Пушкинских горах. А также приняли участие в 22-ой международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.
Сегодня, в день окончания медиатура, путешественники посетят достопримечательности города Пскова – Псковский Кремль, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Поганкини палаты и Кузнечный двор.
В завершение тура по Псковской земле блогеры опубликуют свои заметки-отзывы на сайте: www.travel-russia.livejournal.com и в социальных сетях.
Следите за отзывами в блогах участников:
• http://lenorlux.livejournal.com
• http://annastorm.livejournal.com
• http://olgabobkovafoto.livejournal.com
• http://podmoskva.livejournal.com
• http://zhzhitel.livejournal.com
• http://gal-an.livejournal.com
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