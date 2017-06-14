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17 июня псковичей приглашают посетить два жилых комплекса

14 Июня 2017 - 12:44
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Редакция «Комсомольской правды» собирает псковичей в Тур по новостройкам. Поездка состоится 17 июня. Участники посетят сразу два жилых комплекса – «Европу» и «Пятый элемент». Они находятся в противоположных частях Пскова – на Дальнем Завеличье и на Запсковье соответственно. Во время экскурсии представители компании-застройщика расскажут о планах благоустройства районов, об их развитии, сроках сдачи домов, а также подскажут, как выгоднее купить жильё.


В завеличенской части маршрута предусмотрена экскурсия по квартирам в доме № 3 на улице Венской. Этот квартал строят сразу за границей Пскова, но все необходимые для жизни объекты инфраструктуры находятся неподалёку.

Жилой комплекс «Пятый элемент» располагается на Запсковье, в черте города. В шаговой доступности от домов есть магазины, аптеки, почта, банки. Во время тура нашим читателям покажут квартиры на Инженерной, 118 и Труда, 60.
 

Конкретно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправляемся 17 июня в 11.00 от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).
Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
14 Июня 2017 - 13:35
а мошенничестве, проведенными с этими квартирами расскажут?
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