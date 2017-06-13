Инвалида-колясочника будут судить за гибель товарища в доме престарелых

Бывший постоялец Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Вторая статья, по которой его обвиняют, – причинение вреда здоровью средней тяжести.



По версии следствия, 16 марта в помещении интерната инвалид-колясочник поссорился с двумя другими жителями соцучреждения, нанес им имеющейся при себе палкой множественные удары. В результате один из потерпевших скончался от попадания крови в дыхательные пути, второй остался со сломанной рукой.



У мужчины уже есть судимость за убийство. В настоящее время обвиняемого изолировали от общества. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.