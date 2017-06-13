13 Июня 2017
Псков
+14 .. +16 °C
Великие Луки
+14 .. +16 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Инвалида-колясочника будут судить за гибель товарища в доме престарелых

13 Июня 2017 - 12:11
Главная → Хроника дня
Бывший постоялец Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.  Вторая статья, по которой его обвиняют, – причинение  вреда здоровью средней тяжести. 

По версии следствия, 16 марта в помещении интерната инвалид-колясочник поссорился с двумя другими жителями соцучреждения, нанес им имеющейся при себе палкой множественные удары.  В результате один из потерпевших скончался от попадания крови в дыхательные пути, второй остался со сломанной рукой.

У мужчины уже есть судимость за убийство. В настоящее время обвиняемого изолировали от общества. Следствие собрало достаточную доказательственную базу,  уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателяРебятня и их родители отметили День защиты детейЗвезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»
Весь фото архив

Видео

Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 7 июня
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50