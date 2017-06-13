Вступительные испытания в РГИСИ начинаются в Пскове

На этой неделе в Пскове начинаются вступительные испытания для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург).

Российский государственный институт сценических искусств впервые объявляет в Пскове набор на обучение по специальности «Актерское искусство». Творческие испытания в Пскове будут проходить каждый день на малой сцене Псковского театра драмы.

У жителей Пскова и области появится возможность получить образование по программе «Артист драматического театра и кино». Обучение бесплатное, форма - очно-заочная. Иногородним предоставляется общежитие.

Для того, чтобы попасть на вступительные испытания, необходимо оставить заявку по телефонам: +7 (8112) 29-18-18, +7 (999) 167-46-17 или по электронной почте: alena010882@mail.ru (письме указать Ф.И.О., контактный телефон для связи, в теме письма отметить: «Курс актерского мастерства»).

Обучение будет проходить на базе ПсковГУ, а сессии студенты будут сдавать в Санкт-Петербурге. Для обеспечения непрерывного обучения актерскому мастерству в Пскове на постоянной основе будут проходить занятия.

Руководить курсом будет худрук Псковского театра драмы Александр Кладько.

По окончании института выпускники получат диплом государственного образца РГИСИ.



Отметим, что Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) - старейшее и одно из крупнейших в России высшее учебное заведение, обучающее театральным специальностям. Входит в Союз европейских театральных школ и академий.