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Популярные блогеры-путешественники приедут в Псковскую область

13 Июня 2017 - 11:34
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С 12 по 15 июня 2017 Информационный туристский центр Псковской области проводит медиа-тур для путешественников из блог-сообщества «Travel.Russia». Проект организован при поддержке Администрации и Главы города Великие Луки, Государственного Комитета Псковской области по культуре и представителей регионального турбизнеса.

В программе четырехдневного медиа-тура запланировано посещение главных
объектов культурно-исторического наследия Псковской области: Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, музей Довлатова в Пушкинских горах. Кроме того, блогеры примут участие в 22-ой международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки и познакомятся с основными достопримечательностями и объектами туристской инфраструктуры города.

В завершение тура по Псковской земле, группа путешественников блог-сообщества «Travel.Russia» опубликует свои заметки-отзывы, а также поделится своими впечатлениями о Псковской области в социальных сетях.
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