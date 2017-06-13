Популярные блогеры-путешественники приедут в Псковскую область

С 12 по 15 июня 2017 Информационный туристский центр Псковской области проводит медиа-тур для путешественников из блог-сообщества «Travel.Russia». Проект организован при поддержке Администрации и Главы города Великие Луки, Государственного Комитета Псковской области по культуре и представителей регионального турбизнеса.



В программе четырехдневного медиа-тура запланировано посещение главных

объектов культурно-исторического наследия Псковской области: Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, музей Довлатова в Пушкинских горах. Кроме того, блогеры примут участие в 22-ой международной встрече воздухоплавателей в городе Великие Луки и познакомятся с основными достопримечательностями и объектами туристской инфраструктуры города.



В завершение тура по Псковской земле, группа путешественников блог-сообщества «Travel.Russia» опубликует свои заметки-отзывы, а также поделится своими впечатлениями о Псковской области в социальных сетях.