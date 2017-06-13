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МВД Пскова приглашает водителей на зарплату от 20 тысяч рублей
МВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог).
Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.
Заработная плата от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Псков, ул. Новгородская (район «Любятово»), д. 7, каб. 32, тел. 29-25-73
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