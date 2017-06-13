Ключи от 13 новых дорожных машин получили сотрудники «Псковавтодора»

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вручил водителям «Псковавтодора» ключи от комбинированных дорожных машин на базе КамАЗа.



Полученный спецтранспорт в районах будет использоваться для расчистки снега, очистки дорог от пыли и грязи и других дорожных работ. Машины произведены в Великих Луках, на заводе «Лесхозмаш». Средства на приобретение новой дорожной техники были выделены из областного бюджета. Объем затраченных средств – более 113 млн рублей.



– Давайте зададим высокую планку, чтобы вы и дальше обновляли свой автопарк, а потребители получали качественные дороги, – отметил Александр Кузнецов.



Всего предприятие получило 13 единиц техники, которая отправилась в Бежаницкий, Опочецкий, Плюсский, Печорский, Псковский, Новоржевский, Красногородский, Палкинский, Стругокрасненский, Гдовский, Дедовичский, Дновский и Пушкиногорский районы. В ближайшие время филиалы «Псковавтодора» также получат трактор, два седельных тягача с прицепами-самосвалами и оборудование для ямочного ремонта дорог. Контракты на поставку техники уже заключены.



Кстати, в марте этого года в районные отделения «Псковавтодора» поступила партия грузопассажирских автомобилей и автобус.