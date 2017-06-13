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Ключи от 13 новых дорожных машин получили сотрудники «Псковавтодора»

13 Июня 2017 - 10:51
Главная → Хроника дня
Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов вручил водителям «Псковавтодора» ключи от комбинированных дорожных машин на базе КамАЗа.

Полученный спецтранспорт в районах будет использоваться для расчистки снега, очистки дорог от пыли и грязи и других дорожных работ. Машины произведены в Великих Луках, на заводе «Лесхозмаш». Средства на приобретение новой дорожной техники были выделены из областного бюджета. Объем затраченных средств – более 113 млн рублей.

– Давайте зададим высокую планку, чтобы вы и дальше обновляли свой автопарк, а потребители получали качественные дороги, – отметил Александр Кузнецов.

Всего предприятие получило 13 единиц техники, которая отправилась в Бежаницкий, Опочецкий, Плюсский, Печорский, Псковский, Новоржевский, Красногородский, Палкинский, Стругокрасненский, Гдовский, Дедовичский, Дновский и Пушкиногорский районы. В ближайшие время филиалы «Псковавтодора» также получат трактор, два седельных тягача с прицепами-самосвалами и оборудование для ямочного ремонта дорог. Контракты на поставку техники уже заключены.

Кстати, в марте этого года в районные отделения «Псковавтодора» поступила партия грузопассажирских автомобилей и автобус.
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