13 Июня 2017
|Псков
|+14 .. +16 °C
|Великие Луки
|+14 .. +16 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
ВИЧ: где псковичам бесплатно сдать тест
13 Июня 2017 - 10:24Главная → Хроника дня
Псковичи могут бесплатно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Для этого необходимо заполнить добровольное согласие на медицинское вмешательство и взять направление у любого врача, в доврачебном кабинете или в отделении профилактики.
Анализы можно сдать в подразделении поликлиники № 1 (улица Кузнецкая, 19, телефон 66-53-57, доврачебный кабинет № 12, кабинеты профилактики № 54, 55, 56, 57), в подразделении №2 (улица Коммунальная, 23, телефон 56-96-98, доврачебный кабинет № 4, кабинеты профилактики № 33, 34а), в подразделении № 3 (улица Индустриальная, 8, телефон 53-33-88, доврачебный кабинет № 7, кабинеты профилактики № 26, 27).
Можно также сдать кровь на анализ анонимно и получить консультацию в Псковском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном по адресу ул. Кузнецкая, д. 23. Процедурный кабинет работает с 9:00 до 13:00, телефон 20-15-73.
Результаты тестирования конфиденциальны и не подлежат огласке.
Анализы можно сдать в подразделении поликлиники № 1 (улица Кузнецкая, 19, телефон 66-53-57, доврачебный кабинет № 12, кабинеты профилактики № 54, 55, 56, 57), в подразделении №2 (улица Коммунальная, 23, телефон 56-96-98, доврачебный кабинет № 4, кабинеты профилактики № 33, 34а), в подразделении № 3 (улица Индустриальная, 8, телефон 53-33-88, доврачебный кабинет № 7, кабинеты профилактики № 26, 27).
Можно также сдать кровь на анализ анонимно и получить консультацию в Псковском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном по адресу ул. Кузнецкая, д. 23. Процедурный кабинет работает с 9:00 до 13:00, телефон 20-15-73.
Результаты тестирования конфиденциальны и не подлежат огласке.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
13 Июня 2017
- Инвалида-колясочника будут судить за гибель товарища в доме престарелых12:11
- Вступительные испытания в РГИСИ начинаются в Пскове11:37
- Популярные блогеры-путешественники приедут в Псковскую область11:34
- Ключи от 13 новых дорожных машин получили сотрудники «Псковавтодора»10:51
- ВИЧ: где псковичам бесплатно сдать тест10:24
- Дождливая погода продержится в Пскове до конца июня09:50
- МВД Пскова приглашает водителей на зарплату от 20 тысяч рублей09:39
- Памятник трактору откроют в Порхове09:30
- В Пскове откроют дополнительный офис МФЦ12.06, 09:53
- В Псковской области 12 июня обещают небольшие осадки12.06, 09:10
- Псковичи завоевали четыре медали «56 Московской регаты»12.06, 08:35
- Пскович, угнавший ВАЗ-2106, пытался сбежать от полиции12.06, 08:08
- День России: Программа праздничных мероприятий в Пскове12.06, 08:00
- «Любителя цветов» ждет исправительная колония11.06, 12:12
- На Псковском озере проходит 14-ая «Псковская парусная регата»11.06, 11:50
- Сегодня в Пскове состоится фестиваль «Мы едины – мы Россия»11.06, 11:33
- Сегодня природа подарит нам солнечный и теплый день11.06, 08:42
- В Плюссе будут судить избивателя10.06, 10:15
- Актриса Псковского театра драмы принимает поздравления с 90-летием10.06, 10:10
- Команда области во главе с Андреем Турчаком вновь станет участником Марша мира ВДВ10.06, 09:55
Лидеры обсуждений
- Жители гдовской деревни: Ходим постоянно с опилками в глазах
- Копию Покровской башни сберегут пограничники
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Как наказать соседа-собаковода
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Медики неотложки: Оскорбления и угрозы не ускорят помощь
- Мама в декрете создала бизнес на наличниках и иконах
- Контроль.Псков
- Житель Хотиц: Песок разлетается на участки. Это плохо влияет на посадки
Фото
Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских ГорахНа улице Пушкина прозвучали стихи великого русского писателяРебятня и их родители отметили День защиты детейЗвезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»Весь фото архив
Видео
Чем запомнится 51-й Пушкинский праздник поэзииВидеодневник «Другого искусства». День первыйЕдиная Россия. 28 мая выбираем тех, кому доверяемКаково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Весь видео архив