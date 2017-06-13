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ВИЧ: где псковичам бесплатно сдать тест

13 Июня 2017 - 10:24
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Псковичи могут бесплатно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Для этого необходимо заполнить добровольное согласие на медицинское вмешательство и взять направление у любого врача, в доврачебном кабинете или в отделении профилактики.

Анализы можно сдать в подразделении поликлиники № 1 (улица Кузнецкая, 19, телефон 66-53-57, доврачебный кабинет № 12, кабинеты профилактики № 54, 55, 56, 57), в подразделении №2 (улица Коммунальная, 23, телефон 56-96-98, доврачебный кабинет № 4, кабинеты профилактики № 33, 34а), в подразделении  № 3 (улица Индустриальная, 8, телефон 53-33-88, доврачебный кабинет № 7, кабинеты профилактики № 26, 27).

Можно также сдать кровь на анализ анонимно и получить консультацию в Псковском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном по адресу ул. Кузнецкая, д. 23. Процедурный кабинет работает с 9:00 до 13:00, телефон 20-15-73.

Результаты тестирования конфиденциальны и не подлежат огласке.
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