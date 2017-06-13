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Дождливая погода продержится в Пскове до конца июня

13 Июня 2017 - 09:50
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Погода до конца июня в Псковской области будет дождливой, но не холодной, сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Температура воздуха будет от 17 до 23 градусов. В отдельные дни столбики термометров покажут 20-25 градусов. В июле и августе ожидается погода несколько теплее нормы: воздух прогреется до 23-28 градусов. 
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