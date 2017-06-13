Дождливая погода продержится в Пскове до конца июня

Погода до конца июня в Псковской области будет дождливой, но не холодной, сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Температура воздуха будет от 17 до 23 градусов. В отдельные дни столбики термометров покажут 20-25 градусов. В июле и августе ожидается погода несколько теплее нормы: воздух прогреется до 23-28 градусов.

