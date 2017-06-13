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Памятник трактору откроют в Порхове

13 Июня 2017 - 09:30
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Открытие приурочат к празднованию 778-й годовщины со дня основания города. На площадке возле доски почета появится СТЗ-ХТЗ15/30 – один из первых тракторов в СССР, такие изготавливались на Сталинградском и Харьковском тракторных заводах. Ранее данный трактор находился на постаменте возле порховского предприятия «Сельхозтехника», которое занималось ремонтом и производством тракторов и сельхозмашин. Там трактор долгое время ржавел, и руководитель предприятия предложил передать его городу. Экспонат был отреставрирован, и теперь он будет установлен на площадке на проспекте Ленина. 
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