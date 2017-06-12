В Пскове откроют дополнительный офис МФЦ

В Пскове откроется дополнительный офис обслуживания Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, который будет обслуживать жителей города и Псковского района, сообщил директор учреждения Джамиль Хиндристанский.

Открытие планируется в третьем квартале этого года. Дополнительный офис будет располагаться в торговом центре «Акваполис». В нем будут функционировать 3 окна обслуживания. «Данный офис позволит разгрузить центральный МФЦ на Белинского и увеличить шаговую доступность госуслуг для жителей Завеличья», - сказал Джамиль Хиндристанский.

В муниципальных районах области на сегодняшний день действует 63 удаленных рабочих места МФЦ. К сентябрю в Псковской области планируется открыть еще 67 таких пунктов. Также в псковском и великолукском отделениях МФЦ до конца года будут созданы специализированные окна обслуживания для субъектов малого и среднего предпринимательства.