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Псковичи завоевали четыре медали «56 Московской регаты»

12 Июня 2017 - 08:35
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На Гребном канале в Крылатском 2-4 июня состоялись Международные соревнования по гребному спорту «56-ая Московская регата». Соревнования прошли в 56-ой раз и собрали спортсменов из 12 стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Республики Молдова, Узбекистана, Эстонии и России.

По итогам соревнований псковские спортсмены завоевали четыре медали – золото и три серебра.

В составе парной четверки пскович Евгений Каширин завоевал золото. Павел Сорин в заезде двоек парных стал вторым. Максим Бабаджанов взял серебро в составе четверки парной. Совсем немного не хватило псковской восьмёрке в борьбе за бронзу. Ребята заняли 4-е место в следующем составе: Евгений Спицын, Илья Казмерковский, Кирилл Пузыня, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов, Даниил Ефимов, Александр Матвеев и Илья Захаров.

Тренеры спортсменов - Матвеев Сергей, Простак Алексей и Иванова Юлия.

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