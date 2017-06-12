В Псковской области 12 июня обещают небольшие осадки
12 Июня 2017 - 09:10Главная → Хроника дня
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди.
Ветер ЮЗ направлений 5-10 м/сек.
Температура по области: ночью +10…+15 гр. С., днем +15…+20 гр. С,
Атмосферное давление низкое.
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