Пскович, угнавший ВАЗ-2106, пытался сбежать от полиции

Ночью в УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что от дома по улице Коммунальной совершен угон автомашины ВАЗ-2106.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На розыск угнанного авто были ориентированы все наряды полиции.



В ходе отработки жилого сектора автомашина с подозреваемым была обнаружена экипажем патрульно-постовой службы в одном из дворов. После того, как полицейские блокировали транспортное средство, предполагаемый угонщик попытался убежать, но был задержан стражами порядка. Им оказался 28-летний ранее судимый пскович. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.