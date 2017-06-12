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Пскович, угнавший ВАЗ-2106, пытался сбежать от полиции

12 Июня 2017 - 08:08
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Ночью в УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что от дома по улице Коммунальной совершен угон автомашины ВАЗ-2106.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. На розыск угнанного авто были ориентированы все наряды полиции.

В ходе отработки жилого сектора автомашина с подозреваемым была обнаружена экипажем патрульно-постовой службы в одном из дворов. После того, как полицейские блокировали транспортное средство, предполагаемый угонщик попытался убежать, но был задержан стражами порядка. Им оказался 28-летний ранее судимый пскович. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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