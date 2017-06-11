«Любителя цветов» ждет исправительная колония

Великолукский городской суд вынес приговор мужчине, ограбившему цветочный магазин.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области, на скамье подсудимых оказался 40-летний, ранее судимый великолучанин. 8 марта он ограбил цветочный магазин на площади Калинина в Великих Луках. Приняв для храбрости алкоголя, мужчина натянул на лицо маску и зашел в торговый павильон, где похитил 4000 рублей.

«Любителя цветов» задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, причем сделали они это «по «горячим следам».

Ближайшие год и четыре месяца великолукскому грабителю предстоит пробыть в исправительной колонии строгого режима.