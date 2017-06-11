Под парусом

На Псковском озере проходит 4-ая «Псковская парусная регата»

Сегодня ровно в полдень в пансионате «Кривск» начнется торжественная церемония открытия регаты. С 13.30 до 18.00 - гоночное время. Вечером участников и гостей регаты ждут праздничный вечер с выступлением музыкантов и фейерверк.

Напоминаем, что в рамках состязаний пройдут международный этап Кубка Европы в классе Сяхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный».