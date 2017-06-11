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Мы едины - мы Россия

11 Июня 2017 - 11:33
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Сегодня в Пскове состоится Фестиваль творчества городов воинской славы «Мы едины – мы Россия».

Совсем скоро  - в 12 часов – в Доме офицеров начнется концерт творческих коллективов Архангельска, Великих Лук, Твери и Выборга.
В 15 часов состоится встреча участников фестиваля у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому.
Кроме того, сегодня же пройдет круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодёжи  Он называется «Патриотизм – это то, что нас объединяет». Место проведения - Городской культурный центр (пл. Победы, 1). Начало в 16 часов 30 минут. 

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