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Все на природу: лето настало!

11 Июня 2017 - 08:42
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Сегодня природа подарит нам солнечный и теплый день.

Ожидается ясная погода, +23..25°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь, возможна гроза. Атмосферное давление в пределах нормы.
В православной церкви сегодня почитают память преподобной Феодосии Константинопольской. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии девы Тирской были перенесены в Венецию. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.
В народе Федосью прозвали Колосницей и Гречишницей. 11 июня принято было сеять гречиху, появлялись так называемые грибы колосятники, а кое-где и боровики. 

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