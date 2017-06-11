Все на природу: лето настало!

Сегодня природа подарит нам солнечный и теплый день.

Ожидается ясная погода, +23..25°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Вечером - небольшой дождь, возможна гроза. Атмосферное давление в пределах нормы.

В православной церкви сегодня почитают память преподобной Феодосии Константинопольской. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии девы Тирской были перенесены в Венецию. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.

В народе Федосью прозвали Колосницей и Гречишницей. 11 июня принято было сеять гречиху, появлялись так называемые грибы колосятники, а кое-где и боровики.