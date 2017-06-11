В Плюссе будут судить избивателя

Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении обеспечиваемого Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и п. «з» ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

По версии следствия, 16 марта 2017 года в помещении учреждения социального обслуживания в Плюсском районе инвалид-колясочник, поссорившись с двумя другими обеспечиваемыми, нанес им имеющейся при себе палкой множественные удары, в результате которых один из потерпевших скончался от попадания крови в дыхательные пути, а второму пострадавшему была сломана рука.

Изучение личности показало, что мужчина ранее был судим за убийство.

В настоящее время к обвиняемому продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.