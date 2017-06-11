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Пляж Пскова прошел приемку

10 Июня 2017 - 09:21
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Пляж Пскова сегодня, 9 июня, прошел приемку Государственной инспекции по маломерным судам органов Главного управления МЧС России по Псковской области. Муниципалитету выдан акт технического освидетельствования.

В приемке приняли участие представители подрядной организации, которая по муниципальному контракту обслуживает пляж, Управления городского хозяйства и Комитета ГО и ЧС Администрации Пскова. Подрядчик, согласно техническому заданию, с 1 июня произвел на пляже подготовительные работы: рекультивацию песка, расчистку дна акватории пляжа, уборку прибрежной зоны и покос травы. В рамках содержания территории места отдыха установлена кабина для переодевания, скамейка, урна, 2 биотуалета, контейнеры для ТБО. В границах плавания установлено 8 буйков красного цвета, таблички мест купания, информация о пользовании пляжем и местами отдыха.

Кроме того, организован спасательный пост с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением. В течение купального сезона ежедневно будет обеспечиваться ежедневное дежурство двух спасателей для предупреждения несчастных случаев, а также оказания первой медицинской помощи.

Купальный сезон в Пскове, согласно Постановлению Администрации города, начинается 10 июня, завершается 31 августа.

Добавим, во избежание несчастных случаев всех отдыхающих убедительно просят соблюдать меры безопасности в местах массового отдыха и купания, выполнять указания дежурных спасателей, не купаться в необорудованных местах.

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