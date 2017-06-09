День России: Программа праздничных мероприятий в Пскове

С 11 по 12 июня в Псковской области состоится традиционный Всероссийский фестиваль творчества Городов воинской славы, приуроченный ко Дню России.



Программа

11 июня



12.00 – Концерт творческих коллективов Архангельска, Великих Лук, Твери, выборга



Псков, Дом офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5)



15.00 – Встреча участников фестиваля у Монумента русских воинам и великому князю Александру Невскому



Псковский район, гора Соколиха



16.30 – «Патриотизм – это то, что нас объединяет». Круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодёжи»



Псков, Городской культурный центр (пл. Победы, 1)



12 июня



16.00 – Возложение цветов к знаку «Город воинской славы России». Финиш IV четырехдневного марша воздушно-десантных войск РФ.



Псков, площадь Победы



17.00 – «Мы едины – мы Россия». Праздничная концертно-тематическая программа с участием творческих коллективов городов воинской славы России Великого Новгорода, Великих Лук, Архангельска, Твери, Выборга, Пскова.



Псков, Городской культурный центр (пл. Победы, 1)