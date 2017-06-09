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День России: Программа праздничных мероприятий в Пскове

09 Июня 2017 - 10:48
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С 11 по 12 июня в Псковской области состоится традиционный Всероссийский фестиваль творчества Городов воинской славы, приуроченный ко Дню России.
 

Программа

11 июня

12.00 – Концерт творческих коллективов Архангельска, Великих Лук, Твери, выборга

Псков, Дом офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5)

15.00 – Встреча участников фестиваля у Монумента русских воинам и великому князю Александру Невскому

Псковский район, гора Соколиха

16.30 – «Патриотизм – это то, что нас объединяет». Круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодёжи»

Псков, Городской культурный центр (пл. Победы, 1)

12 июня

16.00 – Возложение цветов к знаку «Город воинской славы России». Финиш IV четырехдневного марша воздушно-десантных войск РФ.

Псков, площадь Победы

17.00 – «Мы едины – мы Россия». Праздничная концертно-тематическая программа с участием творческих коллективов городов воинской славы России Великого Новгорода, Великих Лук, Архангельска, Твери, Выборга, Пскова.

Псков, Городской культурный центр (пл. Победы, 1)

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