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Из-за шествия сразу в нескольких районах Псковской области ограничат движение (СХЕМА)
09 Июня 2017 - 10:36Главная → Хроника дня
С 9 по 30 июня на территории Невельского, Великолукского, Новосокольнического, Локнянского, Бежаницкого, Дедовического, Дновского, Порховского районов Псковской области планируется шествие, посвященное памяти 100 – летней годовщины начала подвигов новомученников Русской Православной Церкви. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Будьте внимательны, возможно ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Невельском, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Бежаницком, Дедовическом, Дновском, Порховском районах.
• 9 июня с 09.00 до 15.00 часов - начало движения по трассе P-23/Е95 от границы с Республикой Беларусь через дер. Лобок Невельского района – дер. Козлово Невельского района – дер. Дубище Невельского района – дер. Мигушено Невельского района, до г. Невеля.
• 12 июня с 07.00 до 19.00 часов - начало движения от г. Невель через дер. Колпино Невельского района – дер. Марьино Невельского района – дер. Колкино Невельского района – дер. Бойдолово Нвельского района – выход на дорогу регионального значения 58К-037 – дер. Куракино Невельского района – дер. Сыроквашено Невельского района – дер. Борки Великолукского района – дер. Бобриково (Пырялово) Великолукского района – вход в дер. Полибино Великолукского района.
• 13 июня с 07.00 по 17.00 часов – начало движения от дер. Полибино Великолукского района - по дороге регионального значения 58К-037 – через дер. Мартьяново Великолукского района – дер. Бугры Великолукского района – дер. Купуй Великолукского района – дер. Пронино Великолукского района – пос. Дорожный Великолукого района – выход на Октябрьский пр-т г. Великие Луки.
• 15 июня с 07.00 до 16.00 часов - начало движения от г. Великие Луки по дороге регионального значения 58К-079 – переход на дорогу регионального значения 58К-048 у урочища Лакомицы Великолукского района – дер. Переслегино Великолукского района – дер. Крутовраг Великолукского района – дер. Мякотино Великолукского района – дер. Гвоздово Великолукского района, переход на дорогу регионального значения 58К-079 – дер. Корняки Великолукского района – переход на дорогу 56К-256 – дер. Бор Новосокольнического района.
• 16 июня с 07.00 до 17.00 - движение от дер. Бор Новосокольнического района по дороге регионального значения 58К-256 – переход на дорогу регионального значения 58К-079 – дер. Недомерки Новосокольнического района – дер. Заболотье Новосокольнического района – дер. Ровни Новосокольничекого района – дер. Насва Новосокольнического района - дер. Монаково Новосокольнического района – дер. Прискуха Новосокольнического района – дер. Башово Локнянского района.
• 17 июня с 07.00 до 16.00 часов - движение от дер. Башово Локнянского района по дороге регионального значения 58К-079 – дер. Алексеевской Локнянского района – дер. Валуевское Локнянского района – дер. Дроздово Локнянского района – дер. Плиски Локнянского района – дер. Карелово Локнянского района – дер. Федоровское Локнянского района – пгт. Локня.
• 20 июня с 07.00 до 16.00 часов - начало движения от пгт. Локня по дороге регионального значения 58К-019 – дер. Рысино Локнянский район – дер. Иванково Локнянский район – дер. Малышево Локнянский район – дер. Дрехово Локнянский район – дер. Гришино Локнянский район – дер. Утехино Локнянский район – дер. Фишнево Бежаницкий район – дер. Иваново Бежаницкий район – дер. Шахматово Бежаницкий район – вход в пгт. Бежаницы.
• 21 июня с 07.00 до 17.00 часов - начало движения от пгт. Бежаницы по дороге регионального значения 58К-019 – дер. Никулино Бежаницкий район – переход на дорогу регионального значения 58К-018 – дер. Успенье Бежаницкого района – дер. Сапрыгино Бежаницкого района – дер. Ашево Бежаницкого района.
• 22 июня с 07.00 до 16.00 часов - движение от дер. Ашево Бежаницкого района по дороге регионального значения 58К-018 – дер. Локница Бежаницкий район – дер. Княжая Бежаницкий район – дер. Уда Бежаницкий район – дер. Ублиска Бежаницкий район – дер. Валтухово Бежаницкий район – дер. Топорово Дедовичский район – дер. Борок Дедовичский район – дер. Острие Дедовичский район –
дер. Липовик Дедовичский район – дер. Сорокино Дедовичский район.
• 23 июня с 07.00 до 18.00 часов - движение от дер. Сорокино Дедовичского района по дороге регионального значения 58К-018 – дер. Поречье Дедовичского района – дер. Большой Островок Дедовичский район – пос. Заборовье Дедовичский район – переход на дорогу регионального значения 58К-111 – переход на дорогу регионального значения 58К-110 – дер. Хмелевицы Дедовичский район – дер. Патрово Дедовичский район – дер. Дубровички Дедовичский район – дер. Красные горки Дедовичский район – переход на дорогу 58К-106 – пгт. Дедовичи - вход в пгт Дедовичи.
• 26 июня с 07.00 до 18.00 часов - начало движения от пгт Дедовичи по дороге регионального значения 58К-105 – дер. Лбово Дедовичский район – дер. Дубишно Дедовичский район – дер. Карсаков Гривы Дедовичский район – дер. Крутец Дедовичский район – дер. Шилово Дедовичский район – дер. Александрово Дедовичский район – дер. Хотовань Дновский район – дер. Гаврово Дновский район – дер. Вишенка Дновский район – дер. Выскодь Дновский район.
• 27 июня с 07.00 до 12.00 часов - движение от дер. Выскодь Дновского района по дороге регионального значения 58К-105 – пос. Дачное Дновского района – хутор Паклинский Дновский район – г. Дно.
• 29 июня с 07.00 до 17.00 часов – движение от г. Дно по дороге регионального значения 58К-137 – дер. Полоное Порховский район – г. Порхов.
• 30 июня с 07.00 до 21.00 часов - начало движения от г. Порхов по дороге регионального значения 58 ОП РЗ 58К-388 – пос. Селище Порховского района – дер. Тосныборки Порховского района – дер. Сосновый бор Порховского района – дер. Корж Порховского района – дер. Хилово Порховского района - Благовещенская Никандрова пустынь Порховского района.
Будьте внимательны, возможно ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Невельском, Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Бежаницком, Дедовическом, Дновском, Порховском районах.
• 9 июня с 09.00 до 15.00 часов - начало движения по трассе P-23/Е95 от границы с Республикой Беларусь через дер. Лобок Невельского района – дер. Козлово Невельского района – дер. Дубище Невельского района – дер. Мигушено Невельского района, до г. Невеля.
• 12 июня с 07.00 до 19.00 часов - начало движения от г. Невель через дер. Колпино Невельского района – дер. Марьино Невельского района – дер. Колкино Невельского района – дер. Бойдолово Нвельского района – выход на дорогу регионального значения 58К-037 – дер. Куракино Невельского района – дер. Сыроквашено Невельского района – дер. Борки Великолукского района – дер. Бобриково (Пырялово) Великолукского района – вход в дер. Полибино Великолукского района.
• 13 июня с 07.00 по 17.00 часов – начало движения от дер. Полибино Великолукского района - по дороге регионального значения 58К-037 – через дер. Мартьяново Великолукского района – дер. Бугры Великолукского района – дер. Купуй Великолукского района – дер. Пронино Великолукского района – пос. Дорожный Великолукого района – выход на Октябрьский пр-т г. Великие Луки.
• 15 июня с 07.00 до 16.00 часов - начало движения от г. Великие Луки по дороге регионального значения 58К-079 – переход на дорогу регионального значения 58К-048 у урочища Лакомицы Великолукского района – дер. Переслегино Великолукского района – дер. Крутовраг Великолукского района – дер. Мякотино Великолукского района – дер. Гвоздово Великолукского района, переход на дорогу регионального значения 58К-079 – дер. Корняки Великолукского района – переход на дорогу 56К-256 – дер. Бор Новосокольнического района.
• 16 июня с 07.00 до 17.00 - движение от дер. Бор Новосокольнического района по дороге регионального значения 58К-256 – переход на дорогу регионального значения 58К-079 – дер. Недомерки Новосокольнического района – дер. Заболотье Новосокольнического района – дер. Ровни Новосокольничекого района – дер. Насва Новосокольнического района - дер. Монаково Новосокольнического района – дер. Прискуха Новосокольнического района – дер. Башово Локнянского района.
• 17 июня с 07.00 до 16.00 часов - движение от дер. Башово Локнянского района по дороге регионального значения 58К-079 – дер. Алексеевской Локнянского района – дер. Валуевское Локнянского района – дер. Дроздово Локнянского района – дер. Плиски Локнянского района – дер. Карелово Локнянского района – дер. Федоровское Локнянского района – пгт. Локня.
• 20 июня с 07.00 до 16.00 часов - начало движения от пгт. Локня по дороге регионального значения 58К-019 – дер. Рысино Локнянский район – дер. Иванково Локнянский район – дер. Малышево Локнянский район – дер. Дрехово Локнянский район – дер. Гришино Локнянский район – дер. Утехино Локнянский район – дер. Фишнево Бежаницкий район – дер. Иваново Бежаницкий район – дер. Шахматово Бежаницкий район – вход в пгт. Бежаницы.
• 21 июня с 07.00 до 17.00 часов - начало движения от пгт. Бежаницы по дороге регионального значения 58К-019 – дер. Никулино Бежаницкий район – переход на дорогу регионального значения 58К-018 – дер. Успенье Бежаницкого района – дер. Сапрыгино Бежаницкого района – дер. Ашево Бежаницкого района.
• 22 июня с 07.00 до 16.00 часов - движение от дер. Ашево Бежаницкого района по дороге регионального значения 58К-018 – дер. Локница Бежаницкий район – дер. Княжая Бежаницкий район – дер. Уда Бежаницкий район – дер. Ублиска Бежаницкий район – дер. Валтухово Бежаницкий район – дер. Топорово Дедовичский район – дер. Борок Дедовичский район – дер. Острие Дедовичский район –
дер. Липовик Дедовичский район – дер. Сорокино Дедовичский район.
• 23 июня с 07.00 до 18.00 часов - движение от дер. Сорокино Дедовичского района по дороге регионального значения 58К-018 – дер. Поречье Дедовичского района – дер. Большой Островок Дедовичский район – пос. Заборовье Дедовичский район – переход на дорогу регионального значения 58К-111 – переход на дорогу регионального значения 58К-110 – дер. Хмелевицы Дедовичский район – дер. Патрово Дедовичский район – дер. Дубровички Дедовичский район – дер. Красные горки Дедовичский район – переход на дорогу 58К-106 – пгт. Дедовичи - вход в пгт Дедовичи.
• 26 июня с 07.00 до 18.00 часов - начало движения от пгт Дедовичи по дороге регионального значения 58К-105 – дер. Лбово Дедовичский район – дер. Дубишно Дедовичский район – дер. Карсаков Гривы Дедовичский район – дер. Крутец Дедовичский район – дер. Шилово Дедовичский район – дер. Александрово Дедовичский район – дер. Хотовань Дновский район – дер. Гаврово Дновский район – дер. Вишенка Дновский район – дер. Выскодь Дновский район.
• 27 июня с 07.00 до 12.00 часов - движение от дер. Выскодь Дновского района по дороге регионального значения 58К-105 – пос. Дачное Дновского района – хутор Паклинский Дновский район – г. Дно.
• 29 июня с 07.00 до 17.00 часов – движение от г. Дно по дороге регионального значения 58К-137 – дер. Полоное Порховский район – г. Порхов.
• 30 июня с 07.00 до 21.00 часов - начало движения от г. Порхов по дороге регионального значения 58 ОП РЗ 58К-388 – пос. Селище Порховского района – дер. Тосныборки Порховского района – дер. Сосновый бор Порховского района – дер. Корж Порховского района – дер. Хилово Порховского района - Благовещенская Никандрова пустынь Порховского района.
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