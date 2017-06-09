Подпольный игорный зал накрыли в Пскове

Псковские полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.



По месту организации и проведения азартных игр было изъято 8 игровых терминалов с мониторами, три системных блока, маршрутизатор и другое оборудование, а также денежные средства в размере 17400 рублей.



Сейчас всю аппаратуру отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения комплексной компьютерно – технической судебной экспертизы.