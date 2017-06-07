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С 8 июня билетная касса на Коммунальной заработает по-новому

07 Июня 2017 - 15:36
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С 8 июля режим работы билетной кассы на ул. Коммунальной, д. 77/1 изменится, сообщает сайт «Псковпассажиравтотранса».
 

Режим работы

• С 8:00 до 21:00 без перерыва на обед – продажа городских месячных проездных билетов – с 25 по 10 число каждого месяца;

• С 10:00 до 21:00 без перерыва на обед – продажа предварительных билетов на пригородное, междугороднее и международное направления - ежедневно.

Нововведение призвано повысить сбор доходов на городские, пригородные и междугородние маршруты, а также улучшить культуру обслуживания пассажиров.
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