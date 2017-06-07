Псковские автобусы изменят свой маршрут на час 12 июня

В Пскове 12 июня в период с 15.45 до 16.45 изменится схема движения общественного трансопрта.



Закрыта для движения транспорта пл. Победы, в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:



Автобусы маршрутов № 2 следуют через пл. Героев-Десантников (с обязательной остановкой) по 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной на Вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.



Автобусы маршрута № 6 следуют через пл. Героев-Десантников (с обязательной остановкой) по 128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.



Автобусы маршрутов 8, 8А, 19 следуют до площади Героев десантников, далее по ул. 128 Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной ул. Яна Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршрутам.