Пять медалей привезли из Петербурга псковские кудоисты

В Санкт-Петербурге 4 июня прошел межрегиональный турнир по кудо «NORTHLION». В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Тихвина, Выборга, Пскова, Воронежа, Обнинска, Ярославля, Архангельска, Красноярска.



Сборная города Пскова завоевала 5 медалей: Влад Фёдоров – 1 место, Игнат Шмаглий – 1 место, Егор Лапин – 2 место, Матвей Беляев – 2 место, Виталий Васильев – 3 место. Об этом сообщил председатель федерации кудо Псковской области мастер спорта Илья Кучеров. Он также отметил, что это последнее для псковских кудоистов соревнование в учебно-тренировочном сезоне 2016-2017 года.