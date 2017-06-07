В Великих Луках ищут «продавщицу меда»

Она украла 30 тысяч рублей.



Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность гражданки, подозреваемой в краже денег у пожилой женщины.



По версии следствия, в квартиру на проспекте Гагарина в Великих Луках под предлогом продажи меда зашла незнакомка. Женщина отвлекла пенсионерку и, воспользовавшись моментом, украла у нее 30 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Конкретно Подозреваемой на вид 30 лет, волосы светлые. На ней были черные брюки и кофточка со стразами. Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.