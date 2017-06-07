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В Великих Луках ищут «продавщицу меда»

06 Июня 2017 - 17:35
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Она украла 30 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность гражданки, подозреваемой в краже денег у пожилой женщины.

По версии следствия, в квартиру на проспекте Гагарина в Великих Луках под предлогом продажи меда зашла незнакомка. Женщина отвлекла пенсионерку и, воспользовавшись моментом, украла у нее 30 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. 
 

Конкретно

Подозреваемой на вид 30 лет, волосы светлые. На ней были черные брюки и кофточка со стразами. Всех, кто располагает информацией об этой гражданке, просят оказать содействие полиции и обратиться по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.
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