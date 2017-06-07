Великолучанка потеряла трехлетнего сына в банке, а нашла на рынке

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась молодая женщина, у которой потерялся трехлетний сын Славик.



25-летняя местная жительница зашла в одно из финансовых учреждений, чтобы оплатить кредит. На мгновение она отвлеклась и потеряла малыша из виду. Не найдя сына в офисе, женщина позвонила в полицию, рассказала о произошедшем и сообщила приметы Славика.



Полицейские наряды сразу начали поиск мальчика. Примерно через полчаса на Центральном городском рынке, расположенном в полукилометре от офиса финансового учреждения, молодой человек обратил внимание на ребенка, находившегося здесь без взрослых. Он незамедлительно позвонил в полицию. Прибывшие инспекторы ПДН доставили мальчика к матери. Женщина поблагодарила стражей порядка за своевременно оказанную помощь.