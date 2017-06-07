|Псков
|+12 .. +14 °C
|Великие Луки
|+20 .. +22 °C
Великолучанка потеряла трехлетнего сына в банке, а нашла на рынке
В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась молодая женщина, у которой потерялся трехлетний сын Славик.
25-летняя местная жительница зашла в одно из финансовых учреждений, чтобы оплатить кредит. На мгновение она отвлеклась и потеряла малыша из виду. Не найдя сына в офисе, женщина позвонила в полицию, рассказала о произошедшем и сообщила приметы Славика.
Полицейские наряды сразу начали поиск мальчика. Примерно через полчаса на Центральном городском рынке, расположенном в полукилометре от офиса финансового учреждения, молодой человек обратил внимание на ребенка, находившегося здесь без взрослых. Он незамедлительно позвонил в полицию. Прибывшие инспекторы ПДН доставили мальчика к матери. Женщина поблагодарила стражей порядка за своевременно оказанную помощь.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- В Великих Луках ищут «продавщицу меда»06.06, 17:35
- Великолучанка потеряла трехлетнего сына в банке, а нашла на рынке06.06, 14:08
- Праздники могут повлиять на выплаты пенсий псковичам06.06, 12:55
- «Лучшее поселение Псковской области» назовут этим летом06.06, 12:12
- Роботы будут тушить пожары в Псковской области06.06, 11:57
- НКО региона готовятся подавать заявки на конкурс грантов06.06, 11:08
- Пять медалей привезли из Петербурга псковские кудоисты06.06, 10:56
- Строить церковь под Бежаницами помогут местные жители06.06, 10:44
- Обнародован список дворов, которые благоустроят в Великих Луках06.06, 10:37
- В Новоселье поселились лебеди, которые не боятся ни людей, ни техники06.06, 10:28
- Туристы выбирают Псков для семейного отдыха06.06, 09:57
- Андрей Турчак выступит с докладом об итогах работы06.06, 09:55
- Очередная волна отключений горячей воды ожидает псковичей (ГРАФИК)06.06, 09:36
- Воду в Пскове забраковали для купания06.06, 09:22
- Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)05.06, 16:20
- В псковском Доме Советов завершается монтаж подъёмной платформы05.06, 14:58
- Псковская область остаётся лидером по приросту производства свинины05.06, 13:08
- ЕГЭ по обществознанию будут контролировать студенты ПсковГУ05.06, 10:10
- Новая экскурсия расскажет псковичам о семейных ценностях05.06, 10:06
- Через месяц в Овсище появится автобусная остановка05.06, 10:04
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Как наказать соседа-собаковода
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Кто пишет такие законы
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Спасибо Цецерскому
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской