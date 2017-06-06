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Андрей Турчак выступит с докладом об итогах работы

06 Июня 2017 - 09:55
Главная → Хроника дня

6 июня губернатор Псковской области Андрей Турчак выступит перед депутатами областного Собрания с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона за 2016 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Доклад главы региона прозвучит на 10-ой  внеочередной сессии и будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте регионального законодательного Собрания.

После выступления Андрей Турчак ответит на вопросы представителей депутатских фракций.
 

Важно

За текстовой трансляцией можно следить на официальном портале органов власти.
 

Кстати

Практика публичных отчетов губернатора о деятельности Администрации региона была введена еще в 2009 году и с тех пор стала традиционной.

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