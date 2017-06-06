|Псков
|+22 .. +24 °C
|Великие Луки
|+24 .. +26 °C
Обнародован список дворов, которые благоустроят в Великих Луках
На сайте госзакупок объявлен аукцион на благоустройство 14 дворов в Великих Луках. Максимальная цена контракта составляет 13 млн 271 тысячу 333 рубля, источник финансирования – субсидии федерального и областного бюджетов. Работы будут проводиться по следующим адресам: улица Зеленая, 22, корпус 2 – улица Маршала Жукова, 18, 22, корпус 2; улица Тимирязева, 15 – 17; Октябрьский проспект, 11, корпус 11; улица Дьяконова, 12; улица Комсомольская, 11; улица Первомайская, 15 – 15, корпус 1 – 17/1; проспект Гагарина, 16, корпус 1, 21, корпус 1 – 21, корпус 2 и 121/2; улица Зенцовская, 3; улица Щорса, 9/3; Нелидовский проезд, 5а; улица Дружбы, 33, корпус 2; улица Вокзальная, 30, корпус 1 – 30, корпус 2. Обновить указанные территории планируется до 1 сентября 2017 года.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- «Лучшее поселение Псковской области» назовут этим летом12:12
- Роботы будут тушить пожары в Псковской области11:57
- НКО региона готовятся подавать заявки на конкурс грантов11:08
- Пять медалей привезли из Петербурга псковские кудоисты10:56
- Строить церковь под Бежаницами помогут местные жители10:44
- Обнародован список дворов, которые благоустроят в Великих Луках10:37
- В Новоселье поселились лебеди, которые не боятся ни людей, ни техники10:28
- Туристы выбирают Псков для семейного отдыха09:57
- Андрей Турчак выступит с докладом об итогах работы09:55
- Очередная волна отключений горячей воды ожидает псковичей (ГРАФИК)09:36
- Воду в Пскове забраковали для купания09:22
- Парусные гонки стартуют на Псковском озере 10 июня (ПРОГРАММА)05.06, 16:20
- В псковском Доме Советов завершается монтаж подъёмной платформы05.06, 14:58
- Псковская область остаётся лидером по приросту производства свинины05.06, 13:08
- ЕГЭ по обществознанию будут контролировать студенты ПсковГУ05.06, 10:10
- Новая экскурсия расскажет псковичам о семейных ценностях05.06, 10:06
- Через месяц в Овсище появится автобусная остановка05.06, 10:04
- Полицейские: возрастает опасность заражения компьютеров04.06, 10:10
- Сегодня днем обещают до + 1604.06, 08:55
- Ночью в Островском районе загорелся магазин04.06, 08:45
Лидеры обсуждений
- Псковский гектар вместо дальневосточного
- Родители против закрытия девятилетки в Порховском районе
- Как наказать соседа-собаковода
- Заборовскую школу все-таки закроют
- Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь
- Кто пишет такие законы
- Псковичка: Слезы душу выжигают от беспомощности
- Александр Питиримов: Изобретать колесо не будем
- Спасибо Цецерскому
- Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской