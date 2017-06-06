Обнародован список дворов, которые благоустроят в Великих Луках

На сайте госзакупок объявлен аукцион на благоустройство 14 дворов в Великих Луках. Максимальная цена контракта составляет 13 млн 271 тысячу 333 рубля, источник финансирования – субсидии федерального и областного бюджетов. Работы будут проводиться по следующим адресам: улица Зеленая, 22, корпус 2 – улица Маршала Жукова, 18, 22, корпус 2; улица Тимирязева, 15 – 17; Октябрьский проспект, 11, корпус 11; улица Дьяконова, 12; улица Комсомольская, 11; улица Первомайская, 15 – 15, корпус 1 – 17/1; проспект Гагарина, 16, корпус 1, 21, корпус 1 – 21, корпус 2 и 121/2; улица Зенцовская, 3; улица Щорса, 9/3; Нелидовский проезд, 5а; улица Дружбы, 33, корпус 2; улица Вокзальная, 30, корпус 1 – 30, корпус 2. Обновить указанные территории планируется до 1 сентября 2017 года.