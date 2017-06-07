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Праздники могут повлиять на выплаты пенсий псковичам

06 Июня 2017 - 12:55
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Выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца, и все начисленные пенсии и пособия псковские пенсионеры в июне получат согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи, сообщает Отделение ПФР по Псковской области. Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ в Пскове и Псковском районе будет осуществлено 8 и 22 июня. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено 9 и 22 июня.

В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для «Почты России», и для банков.

Подробнее специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР: 8-800-775-7950.

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