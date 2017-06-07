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«Лучшее поселение Псковской области» назовут этим летом
06 Июня 2017 - 12:12Главная → Хроника дня
В Псковской области стартовал второй региональный конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Согласно решению конкурсной комиссии, прием заявок начался с 1 июня и продлится до 30 июня.
В текущем году для победителей в категории «Городские поселения области» предусмотрено четыре гранта по 1,5 млн рублей. Сельским поселениям области с численностью населения до 1,7 тыс. человек и поселениям с численностью населения более 1,7 тыс. человек планируют выделить по четыре гранта по 1 млн рублей для каждой категории участников. Общий объем финансирования конкурса составляет 14 млн рублей.
Принято решение опубликовать результаты использования денежных средств, полученных победителями и призерами конкурса.
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